Перехопив м'яч у гравця: тренер команди НБА відзначився дивним вчинком – відео

НБА покарала грошовими штрафами баскетбольну команду Бруклін Нетс, а також помічника тренера Девіда Вантерпула через інцидент, який відбувся у матчі проти Вашингтон Візардз.

У вирішальній чверті за рахунку 103:109 асистент головного тренера Брукліна Девід Вантерпул рукою перервав передачу захисника Вашингтона Спенсера Дінвідді на форварда Кайла Кузьму.

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Судді не помітили, що тренер Нетс втрутився у гру – бригада арбітрів зарахувала господарям втрату та передала їх супернику право на атаку.

Відео інциденту

"Це повна маячня. Тренери не повинні стояти [біля лінії]. Тобто, якщо це дві хвилини до кінця, то кожен у лізі на ногах. Але на годиннику було [5:42 хвилини], а він стоїть. А тут ще й Стів Неш [головний тренер "Нетс"] блокує огляд для арбітра. Він взагалі нічого не може побачити. Нам дуже не поталанило, але тепер потрібно з цим жити", – сказав Кайл Кузьма.

Турнірне становище