Назавжди у строю: на фронті загинув відомий фанат Динамо Дмитро Іванов

Країна-окупант продовжує забирати життя найкращих та найсміливіших українців. Цього разу горе спіткало динамівську родину.

Фанатський сектор "біло-синіх" на небі поповнився ще одним Героєм України. На щиті з передової повернувся відомий уболівальник киян Дмитро Іванов.

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Трагічна новина для спортивної спільноти

Воїн захищав рідну країну від загарбників з перших днів повномасштабного вторгнення. Дмитро був добровольцем у складі 112 бригади 126 батальйону ТрО ЗСУ.

Спочатку Іванов боронив Київ, а після деокупації рідної області до останнього виконував бойові завдання на Донеччині. Героїчно загинув 23 січня, рятуючи побратима.

Дмитро був дуже світлою, щирою та життєрадісною особистістю, завжди готовий прийти на допомогу. Своєю усмішкою та настроєм заряджав людей навколо позитивом. Дмитро любив різні спортивні змагання, але особливе місце займала рідна команда Динамо Київ. Вічна шана!

– йдеться у повідомленні ультрас киян.

Зазначимо, що це вже далеко не перша втрата серед фанатів Динамо. Лише за декілька останніх місяців з передової на щиті повернулися Максим Рибецький, Сергій Павліченко, Ростислав Терещенко й Анатолій Сінкевич.

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