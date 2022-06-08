Перед грою України влаштували неймовірні овації для українських військових: яскраве відео

Українська збірна розпочала свій шлях у Лізі націй після невиходу на ЧС-2022. Першим суперником "синьо-жовтих" стала Ірландія.

Неймовірний перфоменс

Перед тим, як розпочати поєдинок Ліги націй, збірні та усі глядачі влаштували зворушливу акцію для українських військових, які щодня мужньо боронять нашу країну від окупантів, пише 24 канал.

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Футболісти України та Ірландії зібрались у центральному полі та замість хвилини мовчання подякували військовим оплесками. Трибуни "Авіва" влаштували овації наших захисникам.

Перед цим українські гравці палко виконали гімн України, а наші фанати, яких на трибунах зібралось близько 3,5 тисяч, додали емоційності атмосфері. Так, у далекому Дубліні прийшло на стадіон аж 3,5 тисячі українських уболівальників. Це неймовірно!

Збірні віддали честь українським військовим: дивіться відео

Ірландські фанати теж вирішили підтримати український народ. На одній зі своїх трибун вони вивісили банер, який закликав припинити війну.

Перший тайм закінчився нульовою мировою 0:0. Відзначимо, що Олександр Петраков повністю змінив склад на гру, якщо порівнювати його з попередньою грою проти Уельсу (1:0). У старті вийшов лише Віталій Миколенко.