Повісив бутси на цвях: легендарний Пепе оголосив про закінчення ігрової кар'єри
Джерело:Пепе
Рано чи пізно кожен спортсмен приймає рішення припинити свої виступи на професійному рівні. Такий час настав і для ветерана португальського футболу Пепе.
Легендарний 41-річний захисник оголосив про завершення професійної кар'єри у себе в соцмережах. Тож його останнім турніром у кар'єрі стало Євро-2024.
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Кінець епохи
Пепе зробив собі ім'я у футболі виступами за Порту (2004 – 2007, 2019 – 2024 роки) та мадридський Реал (2007 – 2017). Також він захищав кольори Марітіму та Бешикташа.
Протягом професійної кар'єри зіграв 878 матчів, з яких 141 у складі збірної Португалії. У колекції захисника 33 виграних трофеї.
Серед них на клубному рівні особливо виділяється три перемоги в Лізі чемпіонів. Також здобував сім чемпіонських титулів (чотири з Порту, три з Реалом).
У складі збірної Португалії футболіст став чемпіоном Європи та виграв Лігу націй.
Пепе оголосив про закінчення кар'єри: дивіться відео
Зазначимо, що окрім титулів, Пепе також має у своєму активі чимало рекордів:
- Найстарший гравець, який взяв участь у плей-оф чемпіонатів Європи та світу
- Найстарший автор гола в історії Ліги чемпіонів
- Найстарший автор гола в плей-оф чемпіонатів світу.
Велика кар'єра, протягом якої португалець зміг трансформуватися з одного з найбрудніших гравців планети до легенди, якою захоплювалися мільйони. Вболівальникам пізнього Пепе точно буде не вистачати!