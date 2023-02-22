Не вірить у свою команду: Гвардіола зробив сенсаційне зізнання про шанси МанСіті в ЛЧ

У середу, 22 лютого, Манчестер Сіті зустрінеться у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від виступу своєї команди.

Іспанський наставник відзначив, що з кожним роком виступати у Лізі чемпіонів все складніше. З кожним сезоном рівень команд лише зростає, тому все важче кваліфікуватись у найпрестижніший європейський турнір.

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Гвардіола: Щоб особисто я не робив, я зазнаю невдачі, моїх зусиль завжди недостатньо

Пеп Гвардіола запевнив, що його підопічні спробують зробити усе від себе можливе вже у першому виїзному матчі проти суперника з Бундесліги.

"У Лейпцигу ми хочемо зробити все можливе, але побачимо, що станеться. Зрештою, доля Ліги чемпіонів вже написана. Ми були близькими до перемоги в ній – іноді не дуже, іноді ближче", – сказав іспанець.

Головний тренер МанСіті зізнався, що його переслідує дивне відчуття, що йому не вдасться разом із "містянами" нарешті перемогти у Лізі чемпіонів.

У мене є дивне відчуття. Що б ми не робили протягом багатьох років, що б не трапилося, але виграти ЛЧ не вдасться. Щоб особисто я не робив, я зазнаю невдачі, моїх зусиль завжди недостатньо. Тому в Манчестер Сіті треба просто розважатися і насолоджуватися присутністю тут, на цій пресконференції, а потім добре повечеряти з хорошим вином, подивитися матч Реал – Ліверпуль, трохи поглянути на гру Наполі. Спробувати мотивувати гравців, сказати: "Давайте, хлопці, спробуємо зробити це знову". І все,

– розповів Гвардіола.

Однак Пеп заявив, що не бачить у невиграші ЛЧ нічого катастрофічного. Також Гвардіола виділив Реал. На думку іспанського спеціаліста, "вершкові" є тим клубом, який може постійно ставати чемпіоном в Іспанії та 3 – 4 рази виграти ЛЧ.

Під час інтерв'ю Гвардіола пригадав проблеми на лівому фланзі оборони, де раніше у Сіті грав Олександр Зінченко.

"Люди кажуть, що ми пропускаємо голи з лівого флангу, бо там у захисті грає Бернарду Сілва. Але вони не все розуміють. Я теж не дурний, щоб називати його лівим захисником, але Бернарду достатньо розумний, щоб грати там. Свого часу щось подібне сталося з Олександром Зінченком. Раніше я ставив зліва у захисті Зінченка та Делфа, а Ман Сіті набирав 100 очок в АПЛ і добре грав у Європі", – відповів наставник "містян".

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ Лейпциг – МанСіті відбудеться 22 лютого о 22:00.

Гвардіола привів Манчестер Сіті до 11 трофеїв.

У чемпіонаті в МанСіті справи йдуть теж непогано. Команда Гвардіоли йде на другому місці поступаючись двома балами лідеру сезону АПЛ Арсеналу. Хоча перед крайнім туром саме Сіті очолювало турнірну таблицю, але розписало несподівану мирову з Ноттінгем Форестом 1:1.