"Якби витрачали, як Челсі, мене б вбили": Гвардіола розкритикував марнотратство клуба Мудрика

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його клуб раціонально використовує гроші виділені на трансфери. Це дуже відрізняє "містян" від невдахи минулого сезону Челсі.

Новий сезон тільки розпочався, а Пеп Гвардіола та його Манчестер Сіті вже виграв перший трофей – Суперкубок УЄФА. Такий успіх був би неможливий без гучних трансферів, які здійснюють "містяни". Проте іспанець вважає, що МанСіті раціонально використовує гроші інвесторів.

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Розсудливий Гвардіола

Гвардіола аргументував свою відповідь порівнянням з лондонським Челсі. "Сині" за часів правління Болі витратили 900 мільйонів, але результати досі відсутні.

"Якби ми витратили стільки ж, скільки витратив Челсі за два останні трансферні вікна – я не зміг би тут сидіти, бо ви б мене вбили, це точно. За нами стежили б настільки пильно, що ви навіть не можете собі уявити.

Кажуть, що Сіті і Гвардіола тільки те й роблять, що купують гравців. Не знав, що маю в кишені стільки грошей, щоб купити всіх гравців, які в мене є.

Ми маємо спостерігати за тим, що відбувається на ринку, аналізувати, чи можемо ми дозволити собі тих, чи інших гравців. Ми хотіли купити Магвайра, Кукурелью, Алексіса Санчеса, але не стали цього робити, тому що не хотіли переплачувати.

Ми будемо платити тільки ті суми, які вважатимемо справедливими. Для всього іншого в нас є академія.

Якщо вони вже витратили 900 мільйонів фунтів за час правління Болі, а потім хочуть витратити ще стільки ж – це їхня справа. Бізнес є бізнес. Цього сезону вони продають багато, тому можуть це робити. Кожен робить те, що краще для клубу", – сказав Гвардіола.