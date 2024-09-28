"Ви провокуєте мене, я готовий": тренер Манчестер Сіті оголосив війну Арсеналу

Головний тренер Манчестер Сіті, Пеп Гвардіола, повідомив про війну з Арсеналом. "Каноніри" раніше також висловивилися щодо цього.

У неділю, 22 вересня, відбулося англійське дербі, у якому зустрілися Манчестер Сіті та Арсенал. Вони розійшлися на нічиїй з рахунком 2:2.

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МанСіті воює з Арсеналом

Нещодавно захисник "канонірів" Габріель Магальяес заявив, що провокаційні дії у футболі – це нормально. Наставник Манчестер Сіті дуже емоційно відреагував на такі слова.

Ви хочете війну? Тепер ми воюємо. Габріел чітко сказав на пресконференції, що це війна, що вони спеціально нас провокують. Ви провокуєте мене? Добре, я готовий,

– зазначив Пеп Гвардіола.

Довідка. Манчестер Сіті наразі займає лідерську позицію в турнірній таблиці АПЛ. Арсенал розмістився на 4-му місці.

Відзначимо, що між обома командами точиться постійна боротьба за чемпіонство.