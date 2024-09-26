Подібного не ставалося 14 років: у Пекіні побито рекорд сезону за тривалістю матчу в WTA-турі

У четвер, 26 вересня, відбулися поєдинки першого кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні. В одному з них зустрічалися китаянка Гао Сінью та представниця Іспанії Сара Соррібес Тормо.

Вони провели наддраматичний 3-сетовий матч. У ньому іспанка здобула перемогу з рахунком 6:7, 7:5, 7:5, повідомляє 24 Канал.

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Історичний поєдинок

Цей матч став найтривалішим у сезоні в жіночому турі. Він тривав 4 години 15 хвилин та перевершив рекорд, який Лаура Зігемунд і Ван Сію встановили всього вісім днів тому.

Що цікаво, ця зустріч стала четвертою за тривалістю в історії на рівні WTA. До того поєдинки серед жінок не тривали понад чотири години з 2011 року.

Найдовші поєдинки в історії WTA: топ-5

6:31 годин. Джин Хепнер – Вікі Нельсон-Данбар, 1984 рік (6:4, 7:6) 4:44 години. Франческа Ск'явоне – Свєтлана Кузнєцова, 2011 рік (6:7, 7:5, 10:8) 4:19 години. Барбора Стрицова – Рєгіна Кулікова, 2010 рік (7:6, 6:7, 6:3) 4:14 години. Гао Сінью – Сара Соррібес Тормо, 2024 рік (7:6, 5:7, 5:7) 4:09 години. Лаура Зігемунд – Сію Ван, 2024 рік (7:6, 4:6, 7:6).

Дивіться відеоогляд матчу Гао Сінью – Сара Соррібес Тормо

Цікаво. Напередодні на цьому ж турнірі було перервано найдовшу програшну серію в історії тенісу. Чжан Шуай здобула першу перемогу з січня 2023 року.

Нагадаємо, що Україну в 1/32 фіналу на "тисячнику" в Пекіні представлять три тенісистки – Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Свої матчі вони проведуть 27 вересня.