Педрі – найкращий молодий гравець Євро-2020 попри скажений автогол
Джерело:УЄФА
Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Педрі визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2020.
Педрі зіграв у всіх матчах Іспанії на Євро-2020
До Євро-2020 Педрі провів за збірну Іспанії лише 4 матчі. Однак у фінальній стадії 18-річний півзахисник пропустив лише одну хвилину, коли був замінений наприкінці додаткового часу чвертьфінального поєдинку проти Швейцарії.
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У півфіналі проти Італії Педрі віддав 66 передач, 65 з яких виявилися точними.
Наставник іспанців Луїс Енріке схвально оцінив гру Педрі на Євро-2020.
Нікому не вдавалося у 18 років зіграти на цьому турнірі так, як Педрі. Навіть Андресу Іньєсті. Це дивовижний, унікальний футболіст,
– описав Енріке гравця Барселони.
Слід зауважити, що Педрі став співавтором одного з найбільш курйозних голів на Євро-2020. В 1/8 фіналу проти Хорватії Педрі віддав пас на воротаря майже з центру Поля. Унаї Сімон не приборкав м'яч і пропустив гол.
Відео автоголу
Найкращі гравці Євро-2020
- Найкращим бомбардиром Євро-2020 став нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду. Він забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.
- Водночас найкращим гравцем Євро-2020 було визнано воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму.