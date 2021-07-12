Педрі – найкращий молодий гравець Євро-2020 попри скажений автогол

Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Педрі визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2020.

Педрі зіграв у всіх матчах Іспанії на Євро-2020

До Євро-2020 Педрі провів за збірну Іспанії лише 4 матчі. Однак у фінальній стадії 18-річний півзахисник пропустив лише одну хвилину, коли був замінений наприкінці додаткового часу чвертьфінального поєдинку проти Швейцарії.

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У півфіналі проти Італії Педрі віддав 66 передач, 65 з яких виявилися точними.

Наставник іспанців Луїс Енріке схвально оцінив гру Педрі на Євро-2020.

Нікому не вдавалося у 18 років зіграти на цьому турнірі так, як Педрі. Навіть Андресу Іньєсті. Це дивовижний, унікальний футболіст,

– описав Енріке гравця Барселони.

Слід зауважити, що Педрі став співавтором одного з найбільш курйозних голів на Євро-2020. В 1/8 фіналу проти Хорватії Педрі віддав пас на воротаря майже з центру Поля. Унаї Сімон не приборкав м'яч і пропустив гол.

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