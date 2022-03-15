Павелко назвав стадіон, де відбудеться перший матч після війни

Президент УАФ Андрій Павелко не сумнівається у перемозі України. Він назвав стадіон, де відбудеться перший поєдинок після війни.

"Це буде на "Донбас Арені" у Донецьку"

Павелко сподівається, що перший матч після війни відбудеться на "Донбас Арені". Він вважає, що це буде найкращим подарунком для вболівальників.

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Перший матч після війни? Я впевнений, що це буде довгоочікуваний матч для вболівальників. Я хочу і планую, що це буде на "Донбас Арені" у Донецьку, коли ми звільнимо нашу землю від російських фашистів і повернемось у мирний час,

– наголосив очільник УАФ.

"Звичайно ж, "Донбас Арена" буде, мабуть, найкращим подарунком усім нашим уболівальникам. І, звичайно ж, у Сімферополі на тому стадіоні, де Таврія стала вперше чемпіоном України – я думаю, буде гра у відповідь", – зазначив він.

Павелко не сумнівається у перемозі України. Він наголосив на єдності українців.

"Я впевнений, що це буде найкращий подарунок для всіх наших уболівальників. Я впевнений, що ми всі чекаємо та знаємо, що наша країна переможе. З такими сильними людьми та особистостями, які сьогодні допомагають нашій країні, – у нас єдина команда", – наголосив фахівець.

Також Павелко згадав про президента України Володимира Зеленського. Він висловив слова вдячності главі держави та Збройним силам України.

"Президент Зеленський – найсильніший керівник, який виявляє найкращі якості у світовій політиці та всередині країни. ЗСУ – найкращі та найсильніша армія, які сьогодні показують усьому світу, наскільки можна захищати свою землю. І з нами Бог і за нами правда. І, звісно ж, наші футболісти", – додав Павелко.