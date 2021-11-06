Пауза на шість місяців, – українська тенісистка оголосила про перерву в кар'єрі

Українська тенісистка Катаріна Завацька повідомила про тривалу паузу у своїй кар'єрі. Спортсменка вимушена відмовитися від участі на турнірах через стан здоров'я.

Рейтинг WTA на час паузи буде заморожений

Востанняє Катаріна виходила на корт у вересні, на турнірі WTA, у словенському Порторожі. У першому ж матчі українка поступилася британці Кеті Бултер.

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Тенісистка повідомила, що тривала перерва пов'язана з проблемами зі здоров'ям. Спортсменка наголосила, що їй не легко було прийняти відповідне рішення, проте інших варіантів у неї не було.

"Хочу оголосити важливу новину про себе. Прийняла важке рішення взяти паузу у турі на шість місяців та заморозити свій рейтинг у зв'язку із моїми проблемами зі здоров'ям, що супроводжують мене вже два роки та не дозволяють робити те, що я дуже сильно люблю. Було дуже важко прийняти таке рішення, але воно, напевно, є найкращим для мене у цей момент, а також для моєї кар'єри", – написала тенісистка.

Завацька переконана, що через пів року зможе повернутися у спорт та поліпшити свої результати.

Це дасть мені час відновитися у першу чергу, добре потренуватися та мати можливість знову виступати на високому рівні, бути готовою боротися за титули на турнірах та досягти своїх цілей,

– наголосила Катаріна.

Українка зазначила, що її рейтинг WTA на час паузи буде заморожений. Тобто кількість очок, які вона заробила, не згоратимуть на час її відсутності.