Не можу уявити себе на її місці, – Паттерсон, яка забрала "золото" ЧС з-під носа у Магучіх

На чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики розіграли нагороди із жіночих стрибків у висоту. переможницею змагань стала австралійка Елеанора Паттерсон, яка тепло відгукнулась про Ярославу Магучіх.

Паттерсон: Я дуже поважаю Магучіх

26-річна австралійська легкоатлетка підкорила планку на висоті 2.02 метри. Цього результату вистачило Елеанорі Паттерсон, щоб випередити Ярославу Магучіх у боротьбі за перемогу на чемпіонаті світу-2022у Юджині.

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Чемпіонка світу-2022 відзначила суперництво з українкою та підтримала Ярославу, яка на фоні війни в Україні змогла показати відмінний результат.

Це не було аж надто затяте суперництво. Я дуже поважаю Магучіх. Справді не можу це висловити, тому що вона неймовірна людина та спортсменка. І я не можу уявити себе на її місці через складнощі, які вона змушена долати. Ніхто не має переживати такі моменти – коли не можеш поїхати додому, отримати необхідну підтримку, знати, чи все гаразд з родиною вдома. Я дуже її поважаю,

– заявила Паттерсон.

Боротьби на висоті 2.04 не було, але Елеанора впевнена, що у майбутньому їй прийдеться стрибати ще вище. Адже назвала Ярославу неймовірною стрибункою.