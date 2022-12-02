Карта та символічне гасло: футболіст збірної України набив патріотичне тату – яскраве фото

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко ще раз показав, звідки він родом. Футболіст назавжди закарбував на своєму тілі українське татуювання.

26-річний футболіст збірної України нарешті повертається до футболу після травми. Через пошкодження півзахисник пробув майже два місяці поза футбольним полем. Спершу Коваленко буде тренуватись індивідуально, після чого повертається у загальну групу Спеції.

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Не забуває, звідки він родом

Через травму футболіст пропустив 7 матчів та стільки ж відіграв до потрапляння у лазарет команди. За зіграні поєдинки українець не відзначився результативними діями.

Від 24 лютого Віктор активно підтримував Україну на відстані з Італії. Коваленко неодноразово звертався до своїх земляків із Херсона, звідки родом футболіст. Віктор закликав херсонців не вестись на провокації російських військ. 11 листопада ЗСУ визволили Херсон.

На днях Коваленко відзначився ще одним патріотичним вчинком. Футболіст набив патріотичне татуювання.

Тепер руку Коваленка прикрашає карта України та два написи: "Дім" та "Пам'ятай, звідки ти родом".

Півзахисник Спеції виклав світлину з тату собі у сторіс в інстаграмі.



Коваленко набив патріотичне татуювання / Фото з інстаграму футболіста