Це урок для усіх наших гравців, – тренер Зорі прокоментував виліт команди з Ліги конференцій

У четвер, 11 серпня, луганська Зоря зіграла поєдинок у відповідь проти Університаті в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Український клуб поступився з розгромним рахунком.

Леувен: Ця гра нас багато чому навчить

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен прокоментував поразку своїх підопчних у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

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Швидкий гол? Ми були готові до такого. Очікували нової тактики від суперника, але ми сподівалися, що зможемо швидко зрозуміти, як їм протистояти. У першому таймі ми не створили жодного моменту для того, щоб зрівняти рахунок до перерви. Думали, що краще розпочнемо другий тайм. Під час перерви обговорювали наші помилки, але не повністю змогли їх виправити,

– сказав фахівець.

Тренер зазначив, що у його підопічних досить довго не було офіційних матчів, тому цей фактор також міг вплинути на виступ команди.

"Травма Вантуха? Це, звичайно, не допомогло. Але таке буває завжди, і ми повинні реагувати на це дуже швидко. У нас є футболісти, які також грають на цій позиції. Хотіли знову увійти швидко в гру, але, на жаль, не вдалося.

Відсутність офіційних матчів? Звичайно, цього нам і не вистачило. Такий тривалий період без ігрової практики –дається взнаки. Це урок для усіх наших гравців, особливо для молодого покоління. Сьогоднішня гра нас багато чому навчить", – додав Леувен.

Прикрий виліт Зорі з ліги конференцій

Зустріч відбулася на стадіоні "Іон Облеменко" в румунському місті Крайова і завершилася розгромною поразкою українського клубу (3:0). Тож луганський клуб достроково припинив виступи у єврокубках сезону-2022/2023.

Перший матч Зорі та Університаті завершився перемогою луганського клубу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів румунський колектив обіграв команду Патріка ван Леувена.

Університатя у раунді плей-офф Ліги конференцій УЄФА зіграє клубом Хапоель (Бєер-Шева, Ізраїль).

Нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен очолив український клуб 28 червня. Його контракт з Зорею розрахований на 3 роки.