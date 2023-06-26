Визнано найкращого тренера УПЛ-2022/2023: для фахівця така нагорода стала першою у кар'єрі

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращого тренера в УПЛ-2022/2023. Переможця визначали клуби на базі анкетування.

В українському елітному футбольному дивізіоні традиційно після закінчення чемпіонату проводиться голосування за найкращого тренера сезону. Переможець увійшов до топ-3 у 13 клубів із 15 можливих (за свого не можна голосувати), які й вирішували, хто заслужив на визнання.

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Яскрава гра не залишилася без уваги

На базі анкетування за підсумками сезону-2022/23 клуби УПЛ визнали найкращим тренером нідерландського фахівця Патріка ван Леувена. Сім клубів віддали йому перше місце, ще шість поставили у топ-3.

До п'ятірки найкращих у рейтингу ввійшли тренери чотирьох клубів, які вивели свої команди в єврокубки, а також Роман Григорчук, який поставив Чорноморцю дуже цікавий футбол. Єдиним наставником, який вивів команду у єврокубки, але не увійшов до топу прогнозовано став Мірча Луческу, який ставав переможцем цієї номінації рекордні 7 разів.

Перша п'ятірка виглядає так: Патрік ван Леувен (32 бали), Ігор Йовічевіч (23), Роман Григорчук (13), Віктор Скрипник (10), Олександр Кучер (5).

Усього називалися прізвища десяти тренерів. Не потрапили до топ-5 Юрій Вернидуб (Кривбас), Володимир Шаран (Минай), Юрій Гура (Олександрія), Юрій Вірт (Верес) та Ярослав Вишняк (Колос).

Переможці попередніх сезонів