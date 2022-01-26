У пару до Мессі та Неймара: зірка Барселони може перейти в ПСЖ

Каталонська Барселона, схоже, знайшла новий клуб для проблемного француза Усман Дембеле. Гравець може перейти у французький ПСЖ, який і так переповнений зірковими футболістами.

Агент Дембеле на зв'язку з ПСЖ

Наразі точної інформації про перехід Дембеле з Барселони в ПСЖ немає. До цього були тільки чутки, що французький клуб зацікавлений у футболісті.

До речі Один з лідерів Баварії вирішив покинути клуб і знайшов собі нову команду

Однак Мусса Сіссоко, агент Дембеле, прилетів до Барселони. В аеропорту камери зафіксували, як Сіссоко дзвонить Leonardo Psg. Ймовірно, йдеться про спортивного директора ПСЖ Леонардо.



Телефон агента Дембеле / Фото El Chiringuito TV

Барселона хоче позбутися Дембеле

Каталонський клуб планував продовжити контракт з Дембеле, який закінчується влітку. Та футболіст висунував занадто високі фінансові умови.

Директор каталонців Матеу Алемані заявив, що Барселона хоче, аби Дембеле покинув клуб до кінця зимового трансферного вікна.

Натомість гравець начебто не хоче покидати клуб і готовий продовжити контракт. Та після заяви директора клубу він не потрапляє у заявку "синьо-гранатових" на матчі.

Дембеле – найдорожчий футболіст в історії Барселони. Влітку 2017 року каталонці заплатили Боруссії Дортмунд за перехід Усмана 140 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt, це третій найдорожчий трансфер в історії футболу.

У сезоні-2021/2022 футболістів провів всього 11 матчів за Барселону й забив один гол. Француза тривалий час переслідують травми.