Бояться не на жарт: суперник Динамо у Лізі чемпіонів відправив "шпигуна" на гру киян
Джерело:Telegraf.rs
На товариському матчі Динамо був присутній аналітик сербського Партизана Лазар Томіч. Він спостерігав за коубом, щоб команда з Белграда мала краще уявлення про суперника.
У суботу, 13 липня, київське Динамо провело черговий товариський спаринг. Кияни у нічию зіграли з німецьким Шальке 04 (2:2).
Читайте також Фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія
Серби бояться киян
На грі Динамо проти Шальке 04 був помічений Лазар Томіч, який є аналітиком столичного Партизана. Команда вирішила наживу поспостерігати за грою киян, з якими змагатимуться в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Також Томіч відвідає спаринг Динамо з Брондбю, який відбудеться 14 липня. Таким способом, тренерський штаб партизана хоче мати чіткіше уявлення про свого суперника з України.
Видання зазначає, що команда з Києва є надзвичайно сильною і вона без проблем впоралася з німецькою командою. Також відмічено, що Динамо показало, перш за все, командну, індивідуальну та атакувальну якість, а також компактність, злагодженість, без особливих проблем змінюючи систему гри під час самої гри.Довідка. Динамо зіграє з Партизаном в межах раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 23 та 31 липня.
Відзначимо, що домашній матч киян відбудеться у Любліні.