Принциповий бій у Лізі чемпіонів: де дивитися матч Партизан – Динамо онлайн

Динамо має завершити справу у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та ще раз порадувати фанатів. Через ганебний вчинок Партизана команда з Белграда стала принциповим суперником.

Динамо продовжує виступи на євроарені. 31 липня кияни проведуть матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024-2025 проти Партизана, пише 24 Канал.

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Де дивитися гру

Матч Партизан – Динамо онлайн безкоштовно буде показаний на території України. Пряму трансляцію зустрічей можна подивитися на чотирьох ресурсах:

телеканал "2+2"

канал "Динамо TV"

ютуб-канал "FootballHub"

ютуб-канал "Динамо Київ"

Також пряма трансляція матчу Партизан – Динамо буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, що у першому матчі Динамо знищило суперника у номінально домашній зустрічі, яка проходила в Любліні. Рахунок – 6:2.

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Ганебна поведінка сербів

Бій проти Партизана буде принциповим для "біло-синіх". На початку липня серби вирішили поїхати в гості до Москви, де зіграли три матчі проти місцевих команд. При цьому клуб не засудив війну в Україні та назвав фанатів росіян "братськими вболівальниками".

Нагадаємо, що в разі проходу Динамо українська команда потрапить у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Суперником киян стане шотландський Рейнджерс.

. Прохід Партизана забезпечить Динамо участь в основному турнірі як мінімум Ліги Європи. Туди команда вилетить в разі невдачі проти Рейнджерс або у останній стадії кваліфікації. А ось для виходу в головну стадію Ліги чемпіонів потрібно буде пройти двох суперників.