Parimatch, один з провідних брендів у світовій індустрії беттінга, оголосив про старт дворічного партнерства з Fnatic – однієї з найуспішніших кіберспортивних команд останнього десятиліття.

В рамках угоди Parimatch стане офіційним беттінг-партнером Fnatic по CS: GO і поповнить ряди найвідоміших світових брендів, які раніше співпрацювали з командою. В рамках контракту брендинг Parimatch з'явиться на заходах, в яких візьмуть участь гравці складу Fnatic по CS: GO, а логотип бренду Parimatch буде нанесено на офіційну ігрову форму команди. Крім того, бренди випустять спільні колекції екіпіровки для фанатів Fnatic, які стануть доступні по всьому світу.

Заснована у 2004 році, Fnatic є однією з найбільш впізнаваних команд у світі кіберспорту і відома своїми видатними спортивними досягненнями. Складами команди виграно понад 200 чемпіонатів у 30 різних дисциплінах. Клуб широко представлений в CS: GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile і інших видах.

З моменту створення Fnatic стала однією з найпопулярніших команд в індустрії кіберспорту. Це величезний медійний актив, який об'єднує гравців з різних дисциплін, надаючи можливість брендам-партнерам вибудовувати комунікацію з величезною аудиторією фанатів. Parimatch і Fnatic об'єднають зусилля в частині створення унікального контенту для соціальних мереж і YouTube і охоплять аудиторію в більш ніж 15 мільйонів шанувальників кіберспорту по всьому світу.Крім того, 100 фірмових футболок команди можна виграти, таку можливість найактивнішим вболівальникам Fnatic вже надав Parimatch.

Партнерство з Fnatic – черговий великий крок на шляху до лідерства в світовій індустрії кіберспортивного беттінга. Бренд також підтримує найпопулярніші команди Virtus.Pro і Team Spirit і проводить власну лігу по Dota 2, яка вже стала одним з головних турнірів в даній дисципліні на території СНД.

Степан Шульга, head of esports Parimatch: "Партнерство з Fnatic – важливий крок у розвитку відносин з глобальною кіберспортивною спільнотою. Цей рік запам'ятається всім подіями, пов'язаними з пандемією, але для Parimatch це був час можливостей. Поряд з найважливішими контрактами в традиційному спорті ми підписали договір з Fnatic, легендами світового кіберспорту. Наша стратегія не змінюється, ми віримо в те, що кіберспорт і спорт – це дві системоутворюючі складові індустрії розваг, зі схожими аудиторіями, інтересами, емоціями. Це не перший приклад співпраці з кіберспортивною організацією, але вперше ми маємо можливість називати себе партнерами абсолютно глобального бренду, з більш ніж 15-ти річною історією. Попереду багато цікавого – #alwaysfnatic, #alwaysparimatch".

Сем Меттьюз, засновник і головний виконавчий директор Fnatic: "Ми вважаємо, що беттінг при розумному підході допомагає гостріше і більш емоційно сприймати спорт. Ми пишаємося співпрацею з Parimatch, технологічно просунутим, інноваційним і глобальним брендом і з нетерпінням чекаємо старту спільної роботи. Впевнені, наша співпраця допоможе вивести популярність кіберспорту на новий рівень".