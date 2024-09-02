Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 вересня

Збірна України за чотири змагальні дні Паралімпіади-2024 здобули 27 нагород різного ґатунку. У медальному заліку наші команда займає 11-ту сходинку.

У столиці Франції Парижі тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань п'ятого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 2 вересня за участю українців

У понеділок, 2 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 14 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 61 медальний комплект.

Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з бадмінтону, стрільби, плавання, настільного тенісу та голболу.

9:30. Бадмінтон – жінки, бронзовий фінал, SL3 ( Оксана Козина )

– жінки, бронзовий фінал, SL3 ( ) 10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 ( Ірина Ляху , Олексій Денисюк )

– змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 ( , ) 10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( Андрій Трусов )

– чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( ) 10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( Вероніка Коржова )

– жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( ) 11:07. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 ( Юрій Божинський )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 ( ) 11:09. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 ( Дмитро Василенко )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 ( ) 11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 ( Сергій Паламарчук )

– чоловіки, 50 метрів на спині, S3 ( ) 11:18. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 ( Денис Остапченко )

– чоловіки, 50 метрів на спині, S3 ( ) 11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 ( Ангеліна Мальцева )

– жінки, 50 метрів на спині S3 ( ) 11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 ( Василь Крайник )

– чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 ( ) 11:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу ( Олександр Єзик )

– чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 ( Ілля Яременко )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 ( ) 16:00. Голбол – чоловіки, чвертьфінал ( Україна – Іран)

– чоловіки, чвертьфінал ( – Іран) 18:00. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу ( Василь Петрунів )

– чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 20:15. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу ( Віктор Дідух )

– чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 21:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Максим Ніколенко)

Нагадаємо, що у медальному заліку після чотирьох змагальних днів Україна займає 11-те місце. Наші параатлети здобули 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.

Де дивитися

Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: