Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 вересня
Збірна України за чотири змагальні дні Паралімпіади-2024 здобули 27 нагород різного ґатунку. У медальному заліку наші команда займає 11-ту сходинку.
У столиці Франції Парижі тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань п'ятого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.
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Розклад змагань на 2 вересня за участю українців
У понеділок, 2 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 14 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 61 медальний комплект.
Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з бадмінтону, стрільби, плавання, настільного тенісу та голболу.
- 9:30. Бадмінтон – жінки, бронзовий фінал, SL3 (Оксана Козина)
- 10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 (Ірина Ляху, Олексій Денисюк)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Андрій Трусов)
- 10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 (Вероніка Коржова)
- 11:07. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Юрій Божинський)
- 11:09. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 (Дмитро Василенко)
- 11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Сергій Паламарчук)
- 11:18. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 (Денис Остапченко)
- 11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 (Ангеліна Мальцева)
- 11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 (Василь Крайник)
- 11:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Олександр Єзик)
- 11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 (Ілля Яременко)
- 16:00. Голбол – чоловіки, чвертьфінал (Україна – Іран)
- 18:00. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Василь Петрунів)
- 20:15. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Віктор Дідух)
- 21:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Максим Ніколенко)
Нагадаємо, що у медальному заліку після чотирьох змагальних днів Україна займає 11-те місце. Наші параатлети здобули 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.
Де дивитися
Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах:
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