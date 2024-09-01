Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 1 вересня

Українські паралімпійці за три змагальні дні здобули 19 нагород різного ґатунку. Однак в активі наших спортсменів залишається лише одна золота медаль.

В Парижі тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань четвертого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 1 вересня за участю українців

У неділю, 1 вересня, відбудуться змагання у 16 видах спорту. Медальні комплекти будуть розіграні у десяти з них.

Українські параатлети змагатимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, боччі, волейболі та голболі.

9:30. Бадмінтон – жінки, чвертьфінал, SL3 ( Оксана Козина )

– жінки, чвертьфінал, SL3 ( ) 10:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 ( Ірина Щетнік )

– змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 ( ) 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 ( Андрій Трусов )

– чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 ( ) 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 ( Ігор Німченко )

– чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 ( ) 11:20. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S11 ( Данило Чуфаров )

– чоловіки, 100 метрів на спині, S11 ( ) 11:25. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 ( Катерина Ткачук )

– жінки, 100 метрів на спині, S11 ( ) 11:30. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 ( Марина Піддубна )

– жінки, 100 метрів на спині, S11 ( ) 11:47. Плавання – жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 ( Марина Вербова )

– жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 ( ) 12:15. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 ( Андрій Драпкін , Данило Семенихін )

– чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 ( , ) 12:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 ( Віталій Плакущий , Василь Ковальчук )

– змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 ( , ) 12:55. Бочча – чоловіки, півфінал, ВC4 ( Артем Колінько )

– чоловіки, півфінал, ВC4 ( ) 18:30. Голбол – чоловіки, відбір, група В (Китай – Україна )

– чоловіки, відбір, група В (Китай – ) 18:37. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB6 ( Вероніка Коржова )

– жінки, 100 метрів брасом, SB6 ( ) 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Україна – Німеччина)

Нагадаємо, що у медальному заліку після трьох змагальних днів Україна займає 20-те місце. Наші параатлети здобули 1 золоту, 9 срібних та 9 бронзових нагород.

Де дивитися

Усі змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Змагання доступні уболівальникам на чотирьох платформах: