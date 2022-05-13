Паралімпійська збірна України вийшла в фінал чемпіонату світу в Іспанії
Джерело:УАФ
На чемпіонаті світу, який триває в іспанському місті Салоу, паралімпійська збірна України пробилася до фіналу. У вирішальному поєдинку наша команда зіграє проти Ірану.
Неймовірний виступ України
У попередніх матчах турніру "синьо-жовті" здобули три перемоги й посіли першу сходинку у групі D. У чвертьфіналі збірна України перемогла Ірландію за рахунком 5:1.
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З аналогічним рахунком українці в півфіналі перемогли команду США. У фіналі чемпіонату світу, який відбудеться 15 травня, національна команда протистоятиме Ірану.
Матчі паралімпійської збірної України
01.05.2022
Іспанія – Україна 0:5 (0:4)
04.05.2022
Північна Ірландія – Україна 0:7 (0:4)
06.05.2022
Україна – Аргентина 5:1 (2:1)
09.05.2022
Чвертьфінал
Україна – Ірландія 5:1 (0:0)
12.05.2022
Півфінал
Україна – США 5:1 (2:0)
Голи: Лень (3), Доненко (25, 60), Романчук (37, з пенальті, 60+2) – Делілло (50).
У складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери – Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.Зверніть увагу! Українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 11-ти останніх світових форумів. У тому числі синьо-жовті є переможцями п’яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).
Досягнення паралімпійців на Дефлімпіаді-2021
- Національна команда успішно виступає на Дефлімпійських іграх-2021 у Бразилії. У медальній скарбничці української команди 116 нагород. Україна продовжує очолювати медальний залік за кількістю нагород та виграним "золотом".
- Лише двічі одна збірна здобувала більше нагород упродовж однієї Дефлімпіади. У 2013 та 2017 роках Росія вигравала медальний залік Ігор зі 177 та 199 нагородами.
- Змагання триватимуть до 15 травня.
- Збірні Росії та Білорусі відсторонені від турніру.