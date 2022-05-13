Паралімпійська збірна України вийшла в фінал чемпіонату світу в Іспанії

На чемпіонаті світу, який триває в іспанському місті Салоу, паралімпійська збірна України пробилася до фіналу. У вирішальному поєдинку наша команда зіграє проти Ірану.

Неймовірний виступ України

У попередніх матчах турніру "синьо-жовті" здобули три перемоги й посіли першу сходинку у групі D. У чвертьфіналі збірна України перемогла Ірландію за рахунком 5:1.

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З аналогічним рахунком українці в півфіналі перемогли команду США. У фіналі чемпіонату світу, який відбудеться 15 травня, національна команда протистоятиме Ірану.

Матчі паралімпійської збірної України

01.05.2022

Іспанія – Україна 0:5 (0:4)

04.05.2022

Північна Ірландія – Україна 0:7 (0:4)

06.05.2022

Україна – Аргентина 5:1 (2:1)

09.05.2022

Чвертьфінал

Україна – Ірландія 5:1 (0:0)

12.05.2022

Півфінал

Україна – США 5:1 (2:0)

Голи: Лень (3), Доненко (25, 60), Романчук (37, з пенальті, 60+2) – Делілло (50).

У складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери – Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

Досягнення паралімпійців на Дефлімпіаді-2021

Національна команда успішно виступає на Дефлімпійських іграх-2021 у Бразилії. У медальній скарбничці української команди 116 нагород. Україна продовжує очолювати медальний залік за кількістю нагород та виграним "золотом".

Лише двічі одна збірна здобувала більше нагород упродовж однієї Дефлімпіади. У 2013 та 2017 роках Росія вигравала медальний залік Ігор зі 177 та 199 нагородами.

Змагання триватимуть до 15 травня.

Збірні Росії та Білорусі відсторонені від турніру.

Українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 11-ти останніх світових форумів. У тому числі синьо-жовті є переможцями п’яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).