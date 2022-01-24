Паралімпійська збірна України виборола "золото" у змішаній естафеті на ЧС з лижних перегонів

В останній змагальний день в норвезькому Ліллехаммері українські паралімпійці вибороли золоту нагороду у змішаній естафеті. Це були останні змагання перед Паралімпіадою у Пекіні.

"Золото" у змішаній естафеті

Команда у складі Павла Баля, Людмили Ляшенко та Тараса Радя перемогла у лижній змішаній мікс-естафеті. Українці випередили збірну РПК (Російський паралімпійський комітет) та Білорусь.

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Ляшенко бігла відразу два етапи у перегонах. Після виступу українка подякувала команді за перемогу.

Я дуже щаслива. Команда дуже багато працювала над цим. Хочу подякувати всім, від тренерів до спортсменів, за цю перемогу,

– сказала Ляшенко.

Відео виступу українців

Медальний залік чемпіонату світу з парабіатлону

ПКР - 9 "золото" + 10 "срібло" + 7 "бронза" Україна - 4+6+7 США - 2+2+3

Виступи у парабіатлоні збірна України закінчила з доробком у 17 медалей. Цей результат дозволив паралімпійській збірній України посісти друге місце у медальному заліку чемпіонату світу.