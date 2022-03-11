Паралімпійська збірна України у Пекіні потужно підтримала українських воїнів: емоційне відео

Національна паралімпійська збірна команда України, після проведення хвилини мовчання та акції "Peace for all" в паралімпійському селищі, записала відеозвернення для Збройних Сил України та всіх, хто захищає нашу рідну землю.

За словами президента Національного паралімпійського комітету України Валерія Сушкевич, сьогодні від української армії, від українського народу залежить доля України.

До слова Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022

Емоційне звернення українських паралімпійців: дивіться відео

Як Україна виступає на Паралімпіаді-2022

У сьомий день змагань, 11 березня, Україна виборола 6 медалей, що дозволило нашій команді повернутися на 2 місце у медальному заліку.

Усі медалі українців були здобуті в парабіатлоні та у лижних гонках.

Медалісти Паралімпіади-2022:

Оксана Шишкова – три "золота" та два "срібла"

Віталій Лук'яненко – два "золота" та "срібло"

Людмила Ляшенко – "золото", "срібло" та "бронза"

Олександр Казік – "золото" та "срібло"

Григорій Вовчинський – "золото", "срібло" та дві "бронзи"

Ірина Буй – "золото"

Тарас Радь – два "срібла" та "бронза"

Олександра Кононова – "срібло"

Анатолій Ковалевський – "срібло"

Дмитро Суярко – дві "бронзи"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!