Паралімпієць Максим Крипак отримав звання Героя України

Володимир Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України. Український спортсмен є десятикратним паралімпійським чемпіоном з плавання.

Українські паралімпійці 17 вересня у Києві зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та його дружиною.

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Зеленський нагородив Крипака

Під час цієї зустрічі президент дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України.

Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув 7 нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор,

– сказав Зеленський.

Крипак є десятикратним паралімпійським чемпіоном. Глава держави наголосив, що українці "прикуті до екранів, коли паралімпієць пливе, бо він – їхній герой".

"І відтепер – Герой України", – підсумував Зеленський. Після цих слів зачитали президентський указ про присвоєння Крипаку звання Героя України.

Реакція спортсмена на нове звання

У відповідь паралімпієць подякував своїй команді. Він пообіцяв з гордістю зберігати звання Героя, а також попросив президента допомогти з відкриттям центру для плавців – такого, який був в Євпаторії.

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