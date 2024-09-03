Росіянин забрехався, виправдовуючи провал на Паралімпіаді: його байки не підтвердив навіть гід

Як відомо, Росія в усіх своїх проблемах завжди звинувачує "колективний Захід". Цей абсурд дібрався вже й до Паралімпійських ігор у Парижі.

"Нейтральний" Фьодор Рудаков, який двічі не дістався фінішу на змаганнях через падіння, вирішив не порушувати російську традицію. Він після чергової своєї невдачі вигадав красиву легенду, в якій звинуватив підступного представника Польщі, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також "Вони знають їхнє місце": український паралімпієць Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами

Дивно, що не звинуватив НАТО

Спортсмен без прапора виступає в категорії T11, де змагаються атлети, у яких не бачать обидва ока або гострота зору гірша ніж 2,60 за діаграмою LogMAR. Під час забігів легкоатлетам цієї категорії повинен допомагати зрячий гід.

Рудаков спочатку спіткнувся та не фінішував на дистанції 5000 метрів, а пізніше впав на дистанції 1500 метрів. Щоб виправдати своє фіаско росіянин звинуватив у всьому суперника з Польщі.

Фьодор заявив, що Олександр Коссаковський збив його з ніг, коли він обганяв польського атлета. Щоправда, жодних доказів цьому немає, а змагання знімають з дуже багатьох камер і ракурсів.

Я пам’ятаю удар у спину та поштовх, потім я вже впав,

– розповів Рудаков.

Кумедним є те, що цю версію не підтвердив навіть його гід. Андрєй Сафронов визнав, що саме "нейтральний" бігун спричинив фатальний для нього контакт і ніхто його не штовхав:

Фьодор наступив на п’яту спортсмена, що біг попереду… Винен гід, не вгледів, не направив у потрібному напрямку, моя помилка.

Нагадаємо, що це вже не перший скандал за участю росіян на Паралімпіаді. Раніше президент НПК України Валерій Сушкевич розповідав, що "нейтральні" постійно намагаються провокувати наших спортсменів.