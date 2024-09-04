Фінальна крапка: збірна України з плавання виборола "золото" в естафеті на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 4 вересня, збірна України виступила у фіналі з плавання вільним стилем у міксті на Паралімпійських іграх-2024. Українські спортсмени здобули золоту медаль.

В останньому фіналі змагального дня українські параплавці змагалися у міксті 4х100 метрів вільним стилем. За медалі у цій дисципліні боролися ще шість команд, пише 24 Канал.

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Збірна України здобула "золото" на Паралімпіаді-2024

У вирішальному фіналі національну команду представляли Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко та Ярослав Денисенко. Українці виступали на третій доріжці. Їхніми суперниками були четвірки з Великої Британії, Китаю, Бразилії, Іспанії, Японії та США.

Першою розпочала естафету Піддубна, яка завершила 100 метрів на 6 місці. Вірченко зумів покращити результат і піднявся на третє місце. Третьою на дистанції була Анна Стеценко, яка завершила свої 100 метрів на 2-й позиції.

Все вирішилося на останньому етапі естафети, який плив Денисенко. Ярослав на останнім метрах вирвав перемогу для нашої команди.

Українська збірна завершила естафету з найкращим результатом та виборола золоту медаль. Наші параатлети пропливли 400 метрів за 3:53.84.

Результат естафети / Скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Збірна України з плавання – чемпіон Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті на 400 метрів вільним стилем.

Ця медаль стала 51-ю для України на Паралімпійських іграх. Левову частку нагород було здобуто у плаванні. Українські плавці завоювали 32 медалі.