У запливі з українцем веслувальника позбавили медалі на Паралімпіаді через телефон: що сталося

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх-2024 відбувся четвертий змагальний ігровий день. Під час фінального запливу в академічному веслуванні одиночок класу PR1 серед чоловіків сталася дуже непересічна подія.

Італієць Джакомо Періні втратив бронзову нагороду, попри свій фініш на третьому місці. Його дискваліфікували через використання "комунікаційного обладнання".

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Суперник підтвердив порушення

Міжнародна організація World Rowing ухвалила таке рішення через використання забороненого пристрою, а саме телефона. Це порушення Правила 28, додатку R2.

Цю подію прокоментував переможець запливу Бенжамін Прітчард. Британець, підтвердив, що Періні мав у човні телефон і використовував його для спілкування зі штабом збірної Італії.

У нього в човні був телефон – така комунікація заборонена. З нашими порушеннями ми не можемо озиратися назад. Не знаю, чому вони вирішили вдатися до такого у фіналі Паралімпіади. Ніколи такого не бачив у гонках, тож дуже цікаво, що вони це випробували,

– заявив Прітчард.

Зазначимо, що 28-річний Періні вперше виступав на Паралімпіаді. Він є дворазовим віцечемпіоном світу на одиночках класу PR1.

Нагадаємо, що в цьому скандальному запливі також брав участь Роман Полянський. Він був швидшим за Джакомо Періні та здобув "срібло".