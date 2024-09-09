Залишили олімпійців позаду: скільки призових заробили українські спортсмени на Паралімпіаді-2024

У неділю, 8 вересня, закінчилися змагання на Паралімпійських іграх-2024. Чудові результати у Парижі змогли продемонструвати українські атлети.

Вони здобули 82 медалі. Останню нагороду у скарбничку збірної України додав Антон Крюков, який став паралімпійським віцечемпіоном із паверліфтингу, пише 24 Канал.

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Скільки грошей заробили призери

Окрім спортивного визнання, за здобуття медалей на Паралімпіаді-2024 українським атлетам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету Міністерства молоді та спорту, а їх суми є ідентичними до тих, які були прописані й призерам Олімпійських ігор:

"золото" – 125 тисяч доларів

"срібло" – 80 тисяч

"бронза" – 55 тисяч доларів

Лідером за сумою призових серед українців став плавець Андрій Трусов. Уродженець Донеччини за дві золоті та три срібні медалі отримає майже пів мільйона доларів.

У трійку також увійшли Анна Стеценко та Денис Остапченко. Вони заробили по 340 тисяч доларів.

Загалом за видами спорту найбільшу суму призових отримають плавці. Також серед лідерів – легкоатлети та дзюдоїсти.

Призові збірної України за видами спорту

1. Плавання – 3,785 мільйона доларів

2. Легка атлетика – 1.755

3. Дзюдо – 485 тисяч

4. Голбол – 480

5. Фехтування – 430

6. Настільний теніс – 370

7-8. Веслування на байдарках і каное – 260

7-8. Велоспорт – 260

9. Паверліфтинг – 135

10. Академічне веслування – 80

11. Боча – 55

Цікаво. Таким чином, українським паралімпійцям за підсумками виступів на Паралімпіаді в Парижі виплатять 8,095 мільйонів доларів. Це приблизно в чотири з половиною рази більше, ніж олімпійцям – 1,82 мільйона.

Нагадаємо, що в загальному медальному заліку Україна посіла сьоме місце, а лідером став Китай із 220 нагородами.