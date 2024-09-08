Олександр Комаров з Маріуполя понесе прапор України на церемонії закриття Паралімпіади-2024

У неділю, 8 вересня, відбудеться урочиста церемонія закриття Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. Подія відбудеться на головній арені змагань "Стад де Франс" за участі 4400 параалетів.

Стало відомо, хто з українських паралімпійців буде нести жовто-блакитний стяг. Прапороносцем від України буде чемпіон та призер Ігор-2024 в Парижі – Олександр Комаров.

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Олександр Комаров на Паралімпійських іграх-2024

Український параплавець Олександр Комаров першим здобув "золото" для національної збірної на Паралімпіаді-2024. Він встановив паралімпійський рекорд у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5.

Маріупольский паралімпієць став третім на дистанцій 200 метрів, а під час нагородження Олександр відійшов від "нейтрала", який у тому запливі виграв "срібло".

Також Комаров став бронзовим призером Паралімпіади-2024 у плаванні у складі команди в міксті на естафеті 4x50 метрів комплексним стилем.

Паралімпійська збірна України на початок останнього дня змагань у своєму активі має 79 медалей та посідає сьоме місце у загальному рейтингу Паралімпіади-2024. Національна збірна здобула 21-е "золото", 26 срібних та 32 бронзові медалі.