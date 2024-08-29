Американська плавчиня побила світовий рекорд на Паралімпіаді-2024

Перший змагальний день на Паралімпійських іграх подарував уболівальникам новий світовий рекорд. Його у плаванні встановила представниця Сполучених Штатів Америки Крісті Релі-Кросслі.

29 серпня на Паралімпіаді-2024 відбулася кваліфікація у плаванні. У запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S9) першою була американка Крісті Релі-Кросслі, пише 24 Канал.

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Гарячий початок Паралімпіади-2024

Вона пропливла дистанцію з результатом у 27.28 секунд. Це новий світовий рекорд. Попереднє досягнення належало австралійці Софі Паско – 28.20 секунд. Таким чином, Крісті Релі-Кросслі покращила рекорд на майже одну секунду.

До речі, досягнення Софі Паско трималося з 2020 року. Цікаво, що паралельний заплив кваліфікації теж виявився кращим. Австралійська плавчиня Алекса Лірі пропливла 50 метрів за 27.69 секунд.

Зазначимо, що фінал у жіночому одиночному турнірі з плавання на 50 метрів вільним стилем відбудеться 29 липня. Початок запливу заплановано на 20:47 за київським часом.

Хто така Крісті Релі-Кросслі