Новий день та нові медалі у Парижі: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 6 вересня
У п'ятницю, 6 вересня, відбувається дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. Українські спортсмени продовжують боротьбу за нагороди змагань.
В цей день на літній Паралімпіаді-2024 в Парижі буде розіграно 22 комплекти нагород у 12 видах спорту. Україну представлять 15 спортсменів у 4 дисциплінах, пише 24 канал.
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Дев'ятий змагальний день Паралімпіади-2024
Українські параатлети візьмуть участь у змаганнях з плавання, фехтування на візках, шосейного велоспорту та легкої атлетики. Зазначимо, що національна команда дуже успішно виступає на Паралімпійьских іграх-2024 та має 61 медаль.
- 10:00. Фехтування на візках – чоловіки, шпага А, 1/16 фіналу (Манько)
- 10:30. Шосейний велоспорт – чоловіки, групова гонка, С4-5 (Дементьєв)
- 10:40. Фехтування на візках – чоловіки, шпага В, 1/8 фіналу (Дацко, Науменко)
- 10:45. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)
- 11:01. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)
- 11:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)
- 11:54. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)
- 11:59. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)
- 12:00. Настільний теніс – чоловіки, одиночний розряд, півфінал, клас 8 (Ніколенко, Дідух)
- 12:09. Легка атлетика – жінки, 1500 метрів, Т20 (Даниліна)
- 12:19. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)
- 12:24. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)
- 12:58. Легка атлетика – чоловіки, метання диска, F37 (Жабняк)
Де дивитися онлайн-трансляцію Паралімпіади-2024
Офіційни транслятор Паралімпійських ігор-2024 в Україні – Суспільне. Уболівальники можуть переглянути змагання на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 6 сентября