Новий день та нові медалі у Парижі: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 6 вересня

У п'ятницю, 6 вересня, відбувається дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. Українські спортсмени продовжують боротьбу за нагороди змагань.

В цей день на літній Паралімпіаді-2024 в Парижі буде розіграно 22 комплекти нагород у 12 видах спорту. Україну представлять 15 спортсменів у 4 дисциплінах, пише 24 канал.

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Дев'ятий змагальний день Паралімпіади-2024

Українські параатлети візьмуть участь у змаганнях з плавання, фехтування на візках, шосейного велоспорту та легкої атлетики. Зазначимо, що національна команда дуже успішно виступає на Паралімпійьских іграх-2024 та має 61 медаль.

10:00. Фехтування на візках – чоловіки, шпага А, 1/16 фіналу (Манько)

– чоловіки, шпага А, 1/16 фіналу 10:30. Шосейний велоспорт – чоловіки, групова гонка, С4-5 (Дементьєв)

– чоловіки, групова гонка, С4-5 10:40. Фехтування на візках – чоловіки, шпага В, 1/8 фіналу (Дацко, Науменко)

– чоловіки, шпага В, 1/8 фіналу 10:45. Плавання – чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 (Cемененко)

– чоловіки, 50 метрів батерфляєм, S5 11:01. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S10 (Німченко)

– чоловіки, 100 метрів на спині, S10 11:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S14 (Крайник)

– чоловіки, 100 метрів на спині, S14 11:54. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Паламарчук)

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 11:59. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 (Остапченко)

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S3 12:00. Настільний теніс – чоловіки, одиночний розряд, півфінал, клас 8 (Ніколенко, Дідух)

– чоловіки, одиночний розряд, півфінал, клас 8 12:09. Легка атлетика – жінки, 1500 метрів, Т20 (Даниліна)

– жінки, 1500 метрів, Т20 12:19. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Сербін)

– чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 12:24. Плавання – чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 (Чуфаров)

– чоловіки, 100 метрів батерфляєм, S11 12:58. Легка атлетика – чоловіки, метання диска, F37 (Жабняк)

Де дивитися онлайн-трансляцію Паралімпіади-2024

Офіційни транслятор Паралімпійських ігор-2024 в Україні – Суспільне. Уболівальники можуть переглянути змагання на чотирьох платформах:

канал Суспільне Спорт

регіональні канали Суспільного

сайт Суспільне Спорт

ютуб-канал Суспільне Спорт



Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 6 сентября