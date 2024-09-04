Україна розпочинає змагальний день у топ-7: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 4 вересня

У середу, 4 вересня, відбувається сьомий змагальний день на XVII Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Він буде дуже насиченим для представників збірної України.

Цього дня спортсмени будуть змагатися за 63 комплекти паралімпійських медалей. На левову частину з них претендуватимуть і наші земляки, пише 24 Канал.

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Сьомий день Паралімпіади-2024 для України

Українські параатлети змагатимуться у восьми видах спорту. Вони візьмуть участь у стрільбі, плаванні, фехтуванні на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, волейболі та шосейному велоспорті.

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)

10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)

10:34 Стрільба з лука – чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)

10:40 Фехтування на візках – чоловіки, рапіра, В (Науменко)

10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)

10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)

10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)

11:00 Настільний теніс – жінки, одиночний розряд, клас 6 (Литовченко)

11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)

11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)

12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)

12:10 Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів Т37 (Окапінський)

12:47 Легка атлетика – жінки, штовхання ядра, F46 (Шпатківська)

13:00 Волейбол сидячи – чоловіки, кваліфікація (Франція – Україна)

13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)

14:51 Шосейний велоспорт – чоловіки, група С5, індивідуальна гонка (Дементьєв)

20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)

Де дивитися Паралімпійські ігри-2024

Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:

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Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 4 вересня