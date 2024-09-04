Україна розпочинає змагальний день у топ-7: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 4 вересня

4 вересня 2024, 09:55
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Автор: Денис Іваненко

У середу, 4 вересня, відбувається сьомий змагальний день на XVII Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Він буде дуже насиченим для представників збірної України.

Цього дня спортсмени будуть змагатися за 63 комплекти паралімпійських медалей. На левову частину з них претендуватимуть і наші земляки, пише 24 Канал.

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Сьомий день Паралімпіади-2024 для України

Українські параатлети змагатимуться у восьми видах спорту. Вони візьмуть участь у стрільбі, плаванні, фехтуванні на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, волейболі та шосейному велоспорті.

  • 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)
  • 10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)
  • 10:34 Стрільба з лука – чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
  • 10:40 Фехтування на візках – чоловіки, рапіра, В (Науменко)
  • 10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)
  • 10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)
  • 10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)
  • 11:00 Настільний теніс – жінки, одиночний розряд, клас 6 (Литовченко)
  • 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)
  • 11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)
  • 12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
  • 12:10 Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів Т37 (Окапінський)
  • 12:47 Легка атлетика – жінки, штовхання ядра, F46 (Шпатківська)
  • 13:00 Волейбол сидячи – чоловіки, кваліфікація (Франція – Україна)
  • 13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
  • 14:51 Шосейний велоспорт – чоловіки, група С5, індивідуальна гонка (Дементьєв)
  • 20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)

Де дивитися Паралімпійські ігри-2024

Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 4 вересня

Легка атлетика

У фіналі бігу на 400 метрів Микола Райський посів четверте місце, а Ярослав Окапінський фінішував шостим.

Настільний теніс

Марина Литовченко перемогла Катаржину Маршал з Польші у чвертьфіналі Паралімпіади-2024 з настільного тенісу. Спортсменка щонайменше гарантувала собі "бронзу" та другу медаль у цьому виді спорту для України.

У суботу, 7 вересня, Литовченко зіграє матч за вихід у фінал Паралімпійських ігор-2024. Того ж дня відбудеться гра за "золото" настільного тенісу.

Топ-10 медального заліку Паралімпіади станом на ранок 4 вересня