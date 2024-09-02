Розпочинаємо одразу з фіналу: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, відбувається пятий ігровий день Паралімпійських ігор в Парижі. Україна успішно виступає та займає 11 місце у загальному медальному заліку.

У Парижі перевалили за екватор Паралімпійські ігри 2024 року. До вашої уваги, онлайн-трансляція п'ятого ігрового дня змагань у Франції, пише 24 канал.

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Україна у п'ятий ігровий день Паралімпійських ігор-2024

У цей день 38 українських паралімпійців братимуть участь у 5 видах спорту. Серед них бадмінтон, плавання, голбол, стрільба та настільний теніс. Всього за п'ятий ігровий день буде розіграно 61 комплект нагород Ігор-2024 в Парижі.

9:30. Бадмінтон – жінки, бронзовий фінал, SL3 ( Оксана Козина )

– жінки, бронзовий фінал, SL3 ( ) 10:00. Стрільба – змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 ( Ірина Ляху , Олексій Денисюк )

– змішані команди, 25 метрів, пістолет, SH1 ( , ) 10:38. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( Юрій Шенгур , Андрій Трусов )

– чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( , ) 10:55. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( Вероніка Коржова )

– жінки, 400 метрів вільним стилем, S7 ( ) 11:03. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 ( Дмитро Василенко , Юрій Божинський )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S9 ( , ) 11:13. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S3 ( Денис Остапченко , Сергій Паламарчук )

– чоловіки, 50 метрів на спині, S3 ( , ) 11:28. Плавання – жінки, 50 метрів на спині S3 ( Ангеліна Мальцева )

– жінки, 50 метрів на спині S3 ( ) 11:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 ( Василь Крайник )

– чоловіки, 100 метрів брасом, SB14 ( ) 11:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу ( Олександр Єзик )

– чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 11:49. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 ( Ілля Яременко , Олексій Вірченко , Максим Веракса )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S13 ( , , ) 16:00. Голбол – чоловіки, чвертьфінал ( Україна – Іран)

– чоловіки, чвертьфінал ( – Іран) 18:00. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу ( Василь Петрунів )

– чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 20:15. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу ( Віктор Дідух )

– чоловіки, 1/8 фіналу ( ) 21:45. Настільний теніс – чоловіки, 1/8 фіналу (Максим Ніколенко)

Після чотирьох ігрових днів Україна у своєму доробку має 3 золотих, 10 срібних та 14 бронзових медалей. Сьогодні, національна команда продовжить змагатись за нагороди Паралімпіади-2024. Відкриє день Оксана Козина – бронзовий фінал з бадмінтону.

Де дивитися Паралімпійські ігри-2024

Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:

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Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 2 вересня