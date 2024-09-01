Нові шанси України на медалі: онлайн-трансляція Паралімпіади-2024 1 вересня

Набирають обертів змагання на XVII Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. У неділю, 1 вересня, відбувається четвертий змагальний день турніру, який обіцяє бути дуже насиченим.

Цього дня спортсмени будуть змагатися у 16 видах спорту. Загалом вони розіграють 63 комплекти паралімпійських медалей, пише 24 Канал.

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Четвертий день Паралімпіади-2024 для України

Українські параатлети змагатимуться у турнірах з бадмінтону, стрільби, плавання, легкої атлетики, боччі, волейболу, академічного веслування, триатлону та голболу. Всього 46 представників нашої збірної виступлять 1 вересня на Паралімпійських іграх-2024.

9:30. Бадмінтон – жінки, чвертьфінал, SL3 (Оксана Козина)

10:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневтимачна гвинтівка, SH1 (Ірина Щетнік)

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB6 (Андрій Трусов, Євгеній Богодайко)

10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S10 (Ігор Німченко)

11:00. Легка атлетика – жінки, стрибки у довжину, F12 (Оксана Зубковська)

11:15. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S11 (Данило Чуфаров, Михайло Сербін)

11:25. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S11 (Катерина Ткачук, Марина Піддубна)

11:47. Плавання – жінки, 150 метрів комплексним плаванням, SM4 (Марина Вербова)

12:10. Академічне веслування – жінки, одиночні екіпажі, PR1 (Анна Шеремет)

12:15. Плавання – чоловіки, 100 метрів брасом, SB5 (Андрій Драпкін, Данило Семенихін)

12:25. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB5 (Анна Гонтар)

12:30. Стрільба – змішані команди, 10 метрів, пневматична гвинтівка, SH2 (Віталій Плакущий, Василь Ковальчук)

12:30. Академічне веслування – чоловіки, одиночні екіпажі, PR1 (Роман Полянський)

12:55. Бочча – чоловіки, півфінал, ВC4 (Артем Колінько)

13:10. Академічне веслування – змімані пари, PR2 (Дарія Котик, Станіслав Самолюк)

13:55. Триатлон – жінки, PTS5 (Аліса Колпакчи)

18:30. Голбол – чоловіки, відбір, група В (Китай – Україна)

18:37. Плавання – жінки, 100 метрів брасом, SB6 (Вероніка Коржова)

19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Україна – Німеччина)

20:00. Легка атлетика – жінки, штовхання ядра, F20 (Вікторія Шпачинська, Світлана Півень, Анастасія Мисник)

Де дивитися Паралімпійські ігри-2024

Офіційним транслятором Паралімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох платформах:

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Онлайн-трансляція змагань Паралімпіади-2024 1 вересня