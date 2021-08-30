Україна здобула 50 медалей Паралімпіади: Сербін та Цвєтов взяли два "срібла"

Дві срібні нагороди додались у скарбничку України на Паралімпіаді. Призерами стали плавець Михайло Сербін та легкоатлет Ігор Цвєтов.

Друга нагорода Сербіна

Михайло Сербін та Віктор Смирнов змагались за нагороди на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі SM11. Перемогу у запливі здобув нідерландець Рогір Дорсман, який встановив новий світовий рекорд.

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Українці протягом усього запливу тримались серед лідерів, відпустивши вперед лише представника Нідерландів. Сербін додав на фініші та став другим. Це його друга нагорода у Токіо.

Сербін у Японії вже став паралімпійським чемпіоном у запливі на 100 на спині у класі S11. Трійку призерів замкнув японець Утю Томіта.

Смирнов закінчив цю дистанцію на 4-й позиції. Віктор вже має у своєму доробку срібну медаль у запливі на 100 метрів на спині.

Особистий рекорд Цвєтова

Ігор Цвєтов здобув "срібло" у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Українець на фініші поступився лише представнику Паралімпійського комітету Росії Дмитрію Сафронову.

Третім став теж легкоатлет ПКР Артем Калашян. Цвєтов завершив забіг з найкращим особистим результатом – 11.47.

У загальному медальному заліку Україна залишилась п'ятою – 50 медалей (12 золотих, 26 срібних та 12 бронзових).