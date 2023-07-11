Знову не знайшлося місця у Києві: Динамо ще на рік попрощалося зі своїм маститим легіонером

Томаш Кендзьора знову покинув ряди столичного колективу. Проте поляк не остаточно втік зі стану "біло-синіх".

Грецький ПАОК ще на рік орендував Томаша Кендзьору. Польському захиснику знову не знайшлося місця у київському клубі.

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Не визначились щодо захисника

Динамо уже розпочало свою підготовку до наступного сезону, оскільки кияни відправились на перший тренувальний збір у Австрію, де трощить усіх своїх суперників на шляху, деяким забиваючи навіть по 9 м'ячів. Проте не усі футболісти, які належать "біло-синім" знадобляться тренерському штабу у наступній кампанії. Зокрема, зайвим виявився Томаш Кендзьора, з яким Динамо все ж не наважилось повністю розірвати стосунки.

Київський колектив відправив правого захисника у ще одну оренду, проте цього разу на цілий рік. Поляк залишився у Греції, у тому ж ПАОКу, де він провів останні пів року так само на правах оренди. Він відіграв за "двоголових орлів півночі" 10 матчів, у яких забив 1 гол. Варто нагадати, що грецький колектив очолює син головного тренера Динамо Разван Луческу. Проте чи батько румунського тренера залишиться на чолі киян – ще не відомо, оскільки на його місце претендує відразу декілька тренерів, серед яких наставник юнацької команди "біло-синіх", а також очільник чинного чемпіона Польщі.

голів та віддав

Футболісти, які влітку покинули Динамо

Денис Бойко (воротар) – Полісся.

Микита Бурда (захисник) – Колос.

Микита Кравченко (захисник) – Полісся (оренда),

Фран Соль (форвард) – АЕК.

Георгій Цітаішвілі (вінгер) – Динамо Батумі (оренда).

Артем Бєсєдін (форвард) – Ордобаси.

Кендзьора перейшов у Динамо в 2017-му році з польського Леха за 1,5 мільйона євро (у 2022-му захисник знову відправився у Лех на правах оренди через початок повномасштабної війни не території України, яку розв'язала Росія). За "біло-чиніх" Томаш провів 198 матчів, у яких забив 720 асистів.