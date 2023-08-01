Панатінаїкос – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 серпня, Дніпро-1 проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Панатінаїкоса. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Панатінаїкос буде доступна на сайті 24 каналу.

Дніпро-1 готується до свого другого і, можливо, останнього матчу в Лізі чемпіонів цього сезону. Віцечемпіон УПЛ зіграє на виїзді проти грецького Панатінаїкоса.

До теми Дніпро-1 без шансів поступився у грекам і де-факто залишив Лігу чемпіонів: відео голів

Перший матч дніпряни провели номінально "вдома", хоча через війну були змушені грати в словацькому Кошице. Команда Олександра Кучера без шансів програла супернику (1:3), хоча гол Танчика в кінцівці зберіг якісь шанси для Дніпра-1.

Матч-відповідь відбудеться 1 серпня в Афінах. Дніпрянам треба виграти як мінімум у два м'ячі, щоб перевести дуель в овертайми. Якщо ж українцям вдасться створити камбек, у наступному раунді вони зіграють із Марселем.

Читайте також Повірить тільки божевільний: які шанси дають Дніпру-1 на камбек в Лізі чемпіонів

А ось виліт з ЛЧ виведе Дніпро-1 в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи на Славію. Початок зустрічі на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс" відбудеться о 20:30 за київський часом.

Онлайн-трансляція матчу Панатінаїкос – Дніпро-1 буде доступна до перегляду на сайті 24 Каналу.

Панатінаїкос – Дніпро-1 онлайн