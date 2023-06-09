"Відпрацює свою вартість": у Шахтарі заступились за Мудрика, який не вражає у Челсі

Михайло Мудрик провів невпевнені декілька місяців у футболці лондонського Челсі. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вступився за українського футболіста.

Один із управлінців "гірників" впевнений у професіоналізмі та перспективі Михайла Мудрика у Лондоні. Сергій Палкін впевнений, що у найближчому майбутньому українець принесе чимало користі лондонському клубу.

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Палкін: Михайло – головна зброя клубу для виграшу майбутніх титулів

Гендиректор Шахтаря просить набратись терпіння та зачекати, поки Мудрик повністю адаптується у новому для себе чемпіонаті. З приходом Маурісіо Почеттіно Михайло повинен розкритись.

"По-перше, я не в тому становищі, щоб критикувати Мудрика. Якби, наприклад, весь Челсі грав добре, а Мудрик грав дуже погано – це одна історія. Сьогодні Челсі перебуває на шляху будування нової команди, вони запросили нового тренера. Це початок нової ери", – сказав гендиректор Шахтаря.

Тому Михайло – головна зброя клубу для виграшу майбутніх титулів. Коли прийде новий тренер та приділить йому увагу – Мудрик відпрацює свою вартість і покаже неймовірний футбол. Я знаю його з 15 – 16 років. Знаю, що це за гравець і на який футбол він здатен. З одного боку, 100 мільйонів євро – це певний тиск. Потрібно зберігати спокій, тренуватися та показувати свій футбол разом з командою. Він провинен рости разом зі своїм тренером. Я вірю, що він буде показувати дуже хороший футбол. Йому потрібен тільки час,

– додав Палкін.

Нагадаємо, що Мудрик встиг провести у футболці Челсі вже 17 неповних матчів, у яких віддав 2 результативні передачі. Контракт Михайла з "аристократами" розрахований до кінця червня 2031 року. Хоча раніше була інформація, що "сині" можуть розглянути усі солідні пропозиції по українцю.

Відзначимо, що Почеттіно, який розпочне працювати у Челсі з 1 липня, вже сформував список із 12 футболістів, які точно залишаться грати у лондонській команді. Серед них немає великої кількості гравців основи, які можуть покинути "аристократів" у літнє трансферне міжсезоння.

Аргентинський спеціаліст спробує витягнути команду із кризи. За підсумками сезону-2022/2023 Челсі посіло лише 12-те місце в АПЛ. Напередодні наступного сезону-2023/2024 лондонський клуб можуть покинути аж 15 гравців.