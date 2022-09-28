Діє майже як монополія, – Палкін розкритикував ФІФА за неоднозначну позицію до росії
Джерело:The Athletic
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну усі збірні країни-терориста та футбольні клуби були відсторонені від участі в турнірах під егідою ФІФА та УЄФА. Однак це рішення на разі лише тимчасове.
Палкін: Нам потрібно воювати на всіх напрямках
Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що дій ФІФА недостатньо. Він вимагає федерацію виключити російський футбольний союз з організації.
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"Я не знаю, що ще потрібно зробити росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: "Хлопці, давайте щось змінимо".
ФІФА діє майже як монополія. Ви не знайдете жодної людини, яка за щось відповідає. Ви не можете знайти людину, яка могла б вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка могла б сісти з нами за стіл і сказати: "Добре, у вас є проблеми, давайте сядемо разом, вирішимо це і це". Така глобальна організація повинна діяти не так", – зазначив Палкін.
Також директор "гірників" наголосив, що виключення росії з ФІФА допомогло б Україні.
Відсторонення росії від чемпіонату світу з футболу – це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б дійсно допомогло Україні. Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає,
– додав Палкін.
Футбольні санкції щодо росіян
- Від початку повномасштабного вторгнення росії до України в лютому російська збірна була відсторонена від участі в офіційних турнірах під егідою міжнародних керівних органів УЄФА та ФІФА.
- З цієї ж причини росія втратила можливість зіграти на чемпіонаті світу-2021. Вийшовши до кваліфікаційного плей-офф, російській збірній не дозволили зіграти її півфінальний матч проти Польщі.
- Нещодавно стало відомо, що збірна росії не зможе виступити на чемпіонаті Європи 2024 року з футболу.