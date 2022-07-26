Палкін знову наїхав на ФІФА, пригадавши захоплення окупантами Донецька у 2014-му

Донецький Шахтар готується до судового процесу проти ФІФА. "Гірники" обурені новим трансферним правилом.

Палкін: Їхнє рішення не підтримує українські клуби

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін у черговий раз прокоментував позицію клубу щодо нових правил ФІФА. Він пригадав захоплення окупантами Донецька у 2014 році.

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"Схоже, ніхто не звертав особливої уваги на те, що відбувалося у 2014 році. У футболі все було так само як і в інших сферах. ФІФА повинна була звернути увагу на ситуацію Шахтаря ще у 2014 році, а не лише зараз.

Їхнє рішення не підтримує українські клуби. Насправді це їх знищує – у нас багато іноземців у чемпіонаті, а рішення ФІФА шкодить клубу. Ми втратили угоди на суму в майже 50 мільйонів євро", – заявив фахівець.

Палкін наголосив, що ФІФА не врахувала інтереси УАФ та всіх її членів.

Коли вони приймали рішення, то повинні були донести його до всіх зацікавлених сторін, включаючи УАФ та всі її клуби-члени. Рішення потрібно було приймати на основі інформації, яку вони отримали б від них. Але ФІФА винесла рішення, не спілкуючись з жодним із клубів. Проігнорували лист, який підписали всі клуби, і багато електронних листів, які ми надіслали їм з нашого юридичного відділу,

– сказав Палкін.

Також гендиректор донецької команди підкреслив серйозні наміри "гірників" звернутися до суду.

"Ми надіслали ФІФА листа, в якому повідомили, що якщо вони не допоможуть нам у цій ситуації, то ми подамо на них у суд. Це рішення дало агентам можливість зробити себе набагато багатшими. Вони можуть сказати іншим клубам, що не потрібно платити Шахтарю, адже отримають з цього більше комісійних", – додав він.

Що відомо про нову правило ФІФА