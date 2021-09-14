Палка підтримка: скільки фанатів очікується на матчі Динамо – Бенфіка

У вівторок, 14 вересня, Динамо приймає Бенфіку у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Кияни прийдуть підтримати рідну команду у єврокубках.

Підтримка киян

Чемпіон УПЛ матчем проти португальської Бенфіки стартує у групі E Ліги чемпіонів. Динамо прийме суперника на НСК "Олімпійський".

Варте уваги Динамо проти ексгравця Яремчука: анонс на матч Ліги чемпіонів з Бенфікою

Поєдинок не викликав шалений ажіотаж. Близько 43 тисяч фанатів відвідають єврокубковий матч улюбленої команди проти клубу українця Романа Яремчука.

Відзначимо, що головна арена України вміщує 70 тисяч глядачів.

У паралельному матчі групи Баварія зіграє проти Барселони.

Перед двобоєм проти португальців загальну групу Динамо поповнили два гравці основи – голкіпер Георгій Бущан та захисник Олександр Караваєв. Обидва футболісти відновились від пошкоджень.

Матч 1-го туру групи Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка відбудеться 14 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.