Овсій здобула перше в історії України "золото" Паралімпіади у метанні булави
Джерело:24 канал
Зоя Овсій – авторка 24 "золота" України на Паралімпіаді-2020. Спортсменка перемогла у метанні булави.
Феноменальна перемога Овсій
Зоя Овсій стала найкращою у метанні булави у класі F51. Українка стартувала останньою серед восьми фіналісток, тому знала усі результати суперниць.
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Вже після першої спроби Овсій випередила усіх конкуренток – 24.41. Та вже гарантувала Україні золоту нагороду. Вже у наступному кидку Зоя покращила свій результат – 24.85. Але і на цьому наша спортсменка не зупинилась.
П'ята спроба була найкращою у виконанні Овсій – 25.12. Українка побила паралімпійський рекорд. Вона перевершила рекорд британки Джо Баттерфілд, який вона встановила у 2016 в Ріо. Це перше в історії України "золото" Паралімпіади у метанні булави!
Другою стала американка Кессі Мітчелл. Трійку призерок замкнула представниця Паралімпійського комітету Росії Елена Горлова.
Результати призерок (метання булави)
1. Зоя Овсій (Україна) – 25,12
2. Кессі Мітчелл (США) – 24.18
3. Елена Горлова (ПКР) – 24.08
- Для Овсій це вже друга медаль у Токіо. До цього Зоя стала третьою у метанні диску у класі F53. Тепер у скарбничці України вже 94 медалі (24 золотих, 44 срібних та 26 бронзових). Наша збірна відірвалась від Нідерландів вже на два "золота".