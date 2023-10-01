Швед не потиснув руку росіянину на зважуванні: Валлін здолав Гасієва у битві за титул

Шведський боксер все ж зміг здивувати спортивний світ. Атлет двічі "принизив" свого опонента.

Отто Валлін переміг Мурата Гассієва. Раніше шведський боксер навіть не потиснув руку "завуальованому" росіянину, пише 24 Канал.

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Довів справу до кінця

Поєдинок між Отто Валліном (26-1, 14 KO) та Муратом Гасієвим (29-2, 22 КО) прикував до себе окрему вагу пошановувачів боксу. Напередодні дуелі атлетів, котрі виступають у надважкій вазі, а саме на зважуванні, стався досить цікавий епізод. Річ у тім, що коли Гассієв подав руку Валліну, той вирішив просто усміхнутися та й відмовився її тиснути. Росіянин, у свою чергу, відразу після незважливого інциденту відвів очі від майбутнього опонента.

Боксерам залишалось все вирішити на ринзі. Поєдинок між шведом та росіянином відбувся на арені Regnum Carya Hotel у турецькій Анталії. На кону 12-раундового бою стояв регіональний титул WBA у надважкій вазі. Валліну все ж вдалось перемогти "завуальованого" росіянина, котрий виступає під вірменським прапором. Отто тріумфував завдяки роздільному рішенню суддів: двічі 115-113 на користь шведа і 117-111 на користь росіянина.

Кадри з поєдинку / інстаграм Валліна

Виступи шведського боксера