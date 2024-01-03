"Має слабкість до Довбика": іспанські ЗМІ розповіли про наміри тренера Жирони щодо українця

Відоме іспанське видання AS називає матч 19-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Атлетіко Мадрид "битвою за трофей Пічіні". Йдеться про нагороду найкращому бомбардиру сезону в Ла Лізі.

Трофей Пічіні називають нагороду найкращому бомбардиру сезону в Ла Лізі. Саме на неї й претендує український гравець Артем Довбик.

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Що кажуть іспанські ЗМІ про Довбика

Про протистояння між українцем Артемом Довбиком та французом Антуаном Грізманном журналісти написали окремо:

"Стадіон "Монтіліві" – це сад Стуані, але з цього сезону – і Довбика. Українець б'є рекорди у своєму першому сезоні в Ла Лізі, і йому не потрібно адаптуватися. Наразі в цьому сезоні він забив 11 голів і є найкращим бомбардиром команди.

Щоб зрозуміти важливість Довбика, достатньо порівняти його з Грізманном, який забив ті ж 11 голів. Француз є орієнтиром для Атлетіко. Звісно, Довбик і Грізманн – не лише бомбардири. Вони також віддають гольові передачі: 4 на рахунку українця і 2 на рахунку француза".

Також у ЗМІ додали, що обидва вийдуть у старті своїх команд, бо в Жироні Довбик цінується більше за Стуані, який почне з лави запасних. Мічел має слабкість до українця і хоче максимально використати його поточну форму, адже він забив 4 голи в 3 матчах.

Журналісти також висловили переконання, що Довбик може стати третім гравцем Жирони, який забиває в 4 і більше матчах Ла Ліги поспіль, після Стуані (5 у листопаді 2017 року) та Таті Кастельяноса (4 у травні 2023 року).

Успіхи Довбика в Жироні