Остапченко став другим на Паралімпіаді з плавання: йому лише 20 років

Знову наші плавці потішили українців медаллю. Цього разу срібну медаль здобув Денис Остапченко.

Друге за день "срібло" від плавців

Денису Остаченку лише 20 років, а він вже приміряв на свою шию срібну паралімпійську нагороду. Український плавець здобув медаль у запливі на 50 метрів на спині у класі S3.

Оце так Плавець Трусов здобув друге особисте "срібло" на дебютній Паралімпіаді у Токіо

Наш спортсмен поступився лише представнику Китаю Цзоу Лянькан. Його відставання склало 0,32 секунди. Третім став 26-річний плавець із Мексики Дієго Лопес.

Інший українець у запливі Сергій Паламарчук став шостим.

Для Остапченка це перша медаль Паралімпіади. Денис приніс Україні 20-те "срібло" у Токіо.

У скарбничці України 40 медалей (10 золотих, 20 срібних та 10 бронзових).

29 серпня Андрій Трусов вже здобув першу медаль плавців для України. І знову срібну.