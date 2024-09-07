Подвійний подіум для України: Остапченко і Паламарчук – призери Паралімпіади-2024 у плаванні

У фіналі плавання на 200 метрів вільним стилем у класі S3 в України знову було подвійне представництво. За медалі для нашої країни змагались Денис Остапченко та Сергій Паламарчук.

Саме Денис Остапченко показав найкращий час у ранковому кваліфікаційному запливі – 3:21.28. Сергій Паламарчук у своєму запливі фінішував другим, пише 24 Канал.

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Подвійне представництво України принесло результат

На 200 метрів вільним стилем українці змагались із суперниками з Італії, Польщі, Туреччини, Німеччини, Мексики та Австралії. Лише Україна мала у цьому запливі подвійне представництво.

Слід відзначити, що перед цим стартом Остапченко вже зібрав повний комплект нагород у Парижі – "золото" на 50 метрах на спині, "срібло" на 50 метрах вільним стилем та "бронзу" у змішаній естафеті на 4х50 метрів комплексним стилем.

Щодо Паламарчука, то Сергій завоював "бронзу" на 50-метрівці на спині у класі S3 на Паралімпійських іграх-2024.

Після перших 50 метрів обидва українці були у топ-3. Вже на позначці 100 метрів Остапченко залишився лідером, а Паламарчук – четвертий.

За 50 метрів до фінішу Остапченко пропустив повз себе турецького плавця, Паламарчук залишився четвертим. На фініші Денис Остапченко показав другий час – 3:19.76. Менше секунди до "золота".

Сергій Паламарчук став третім.

Подвійний подіум для України – "срібло" та "бронза" в останньому фіналі для українських плавців на Паралімпіаді-2024.