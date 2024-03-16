Дубль Вінісіуса, краса від Карвахаля та сейв Луніна: Реал переміг на виїзді Осасуну – відео

Мадридський Реал мчить до чергового чемпіонства. У поєдинку 29-го туру Ла Ліги "королівський клуб" завітав до Осасуни.

Осасуна – Реал 2:4

Голи: Будімір, 7, Муньйос, 90+1 – Вінісіус Жуніор, 4, 64, Карвахаль, 18, Діас, 61

Суперники дуже жваво розпочали зустріч. Вже на 4-й хвилині матчу форвард "вершкових" Вінісіус Жуніор змусив голкіпера Осасуни діставати м'яч із сітки воріт, пише 24 Канал.

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Реал не зупинити

Господарі поля швидко відновили паритет. Хорватський нападник "червоних" Анте Будімір головою замкнув пас від Хорхе Еррандо та засмутив Андрія Луніна. Український голкіпер втратив можливість записати на свій рахунок черговий кліншит.

Такий розвиток подій не засмутив підопічних Карло Анчелотті, які продовжували шукати щастя у штрафному майданчику Осасуни. На 18-й хвилині поєдинку "вершкові" досягли свого. Чудову комбінацію за участю Вальверде неймовірним ударом завершив Карвахаль.

Наприкінці першого тайму Лунін довів, що недаремно займає місце у воротах. Українець неймовірним сейвом відбив сильний удар з-за меж штрафного майданчика.

У середині другої половини гри "вершкові" забили третій гол Осасуні. Стрімку контратаку результативно завершив Діас. Цікаво, що розпочав гольову комбінацію Лунін.

Господарі не встигли оговтатися, як Вінісіус збільшив перевагу до розгромної. У цьому епізоді феноменальний бразилець відзначився завдяки індивідуальним діям.

У компенсований час хавбек Осасуни Муньйос вдруге засмутив Луніна, встановивши остаточний рахунок.

У підсумку Реал здобув переконливу виїзну перемогу з рахунком 4:2.

Реал продовжує впевнено лідирувати у турнірні таблиці. Команда Луніна у 29 поєдинках заробила 72 очка.

Осасуна зберегла 10-те місце. У "червоних" 36 балів після 29 матчів.

Відеоогляд матчу Осасуна – Реал