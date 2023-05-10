Син Луческу несподівано може змінити Реброва на посаді головного тренера Аль-Айна

ЗМІ активно розгортають питання нового головного тренера Аль-Айна. Еміратський клуб вже активно займається пошуками наступника Сергія Реброва.

Клуб ОАЕ розглядає одразу декілька кандидатів, які можуть змінити на тренерському кріслі Сергія Реброва. Одним із таких може стати Разван Луческу, син головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу, який керує грецьким ПАОКом.

До теми Невже доля Реброва вже вирішена: Аль-Айн розпочав пошуки нового головного тренера

Головні претенденти на посаду наступника Реброва

Також Аль-Айн переглядає кандидатуру Алфреда Схройдера, який раніше очолював Аякс.

Раніше нинішня команда українського наставника розглядала на посаду тренера Марсело Гальярдо, який працював із аргентинським Рівер Плейтом. Тепер цей список можливих претендентів на посаду головного тренера Аль-Айна значно розширився.

Повернімось до кандидатури Луческу-молодшого. Разван очолює ПАОК із липня 2021 року. Контракт румунського спеціаліста з клубом розрахований до кінця червня 2024-го. Це вже другий прихід Развана на тренерський місток ПАОКа. На чолі грецької команди Разван провів вже 101 матч (42 із них у поточному сезоні).

За тур до закінчення сезону ПАОК під його керівництвом йде на 4-му місці у Суперлізі Греції. За 35 турів підопічні Луческу-молодшого набрали 67 балів. Також команда Развана Луческу 24 травня поборються у фіналі Кубка Греції проти АЕКа з Афін.

Щодо іншого претендента на посаду тренера Аль-Айна Алфреда Схройдера, то нідерландський фахівець перебуває без роботи. Раніше встиг попрацювати асистентом тренера у Барселоні, Вітессі та очолював Брююге, Аякс, Хоффенхаймі, Твенте.

Щодо Марсело Гальярдо, то спеціаліст із Аргентини теж перебуває без клубу. За свою кар'єру очолював лише два клуби – Насьональ та Рівер Плейт.

Усі троє мають гарні шанси очолити Аль-Айн. Нинішнього наставника еміратського клубу Сергія Реброва активно сватають у збірну України. Адже контракт українця з Аль-Айном спливає по закінченню сезону-2022/2023. Також поточний сезон стане останнім в Аль-Айні для правого вінгера української збірної Андрія Ярмоленка. Клуб не буде продовжувати контракт із капітаном "синьо-жовтих".

До слова. Аль-Айн за тур до кінця сезону йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 51 бал. До лідера сезону Шабаб Аль-Ахлі відставання у 3 очки. Попереду у команди Реброва також два півфінали у Кубку Етісалат проти дубайського Аль-Насра.