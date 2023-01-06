Костюк прикро програла Жабер: українку проводжали з корту бурхливими оваціями

Марта Костюк 6 січня зустрічалась із Онс Жабер в 1/4 фіналу WTA 500 в Аделаїді (Австралія). На жаль, далі крокує тенісистка з Тунісу.

Онс Жабер – Марта Костюк 2:0 (7:6, 7:5)

1 годину 55 хвилин тривала гра за путівку у півфінал престижного турніру. На жаль, поєдинок закінчився не так чудово для Костюк, як розпочався, пише 24 канал.

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Початок матчу був повністю за українкою – три поспіль виграні гейми були за Мартою. Рахунок одразу став 0:3. Далі щось пішло не за планом тенісистки з України. Чи то Марта розслабилась, чи то Жабер включилась у гру. Рахунок з 1:4 на користь Костюк став 7:6. Дівчата перевели гру у тай-брейк.

Цього разу Онс взяла три розіграші поспіль, але Марта не опустила руки. У десятому розіграші українка навіть зрівняла до 5:5. Але далі два наступні розіграші стали вирішальними для туніски – 7:5, а за геймами 7:6 на користь Жабер.

Друга партія теж розпочалась із виграного гейму для українки. Але тепер гра була ще рівнішою, аніж на старті першого сету – 3:3, а потім 4:4, 5:5. Боротьба за півфінал була дуже напруженою. Ключовою стала подача Жабер в одинадцятому геймі, коли знову повела у рахунку 6:5.

На жаль, наступна подача Костюк стала для неї програшною та останньою на цьому турнірі. Жабер із брейком виграла гейм та перемогла – 7:5.

Онс Жабер проходить далі. У півфіналі WTA 500 в Аделаїді тенісистка з Тунісу зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою (7 січня).

Марта Костюк показала чудову гру в Австралії. Тому у підтрибунне приміщення після поразки від Жабер уболівальники та сама суперниця проводжали українку шаленими оплесками.